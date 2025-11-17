VIDEO Umbria il piano contro il papilloma virus Bistocchi | Prevenire tumori alla cervice uterina si può

Nella "Giornata internazionale di sensibilizzazione per l'eliminazione del tumore della cervice uterina e degli altri tumori Hpv correlati", a Palazzo Cesaroni presentata in una conferenza stampa la mozione a firma delle consigliere regionali del Partito democratico Sarah Bistocchi, Maria Grazia.

