Tempo di lettura: < 1 minuto Non solo Frank Illet, giovane tifoso del Manchester United che ad ottobre 2024 ha deciso di non tagliarsi più i capelli fino a quando la sua squadra del cuore non avrebbe vinto 5 gare di fila. Sulla stessa falsa riga si è mosso anche Gabriele, conosciuto sui social come Burkiano92, tifoso toscano dell’Inter ma simpatizzante per il Benevento. Sui suoi canali, con tanto di maglia giallorossa (VIDEO) ha detto: “ Qui tutti lanciano sfide. Siccome io voglio vedere questa Strega volare in serie B, fino a quando il Benevento non vince tre gare in trasferta non taglio i capelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ “Mi ritaglio i capelli quando il Benevento vince tre gare in trasferta”, sui social la sfida di un tiktoker