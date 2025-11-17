VIDEO | Il Pd | Bene l' Admission Room ma togliere un terzo dello spazio al pronto soccorso è un errore va fatta altrove
Visto che i lavori non sono partiti e che al momento di spese aggiuntive non ne sono previste, il Partito democratico si appella a Regione, Asl e anche al sindaco Carlo Masci in qualità di presidente del comitato ristretto dei sindaci, perché la Admission Room da 19-20 posti che sarà realizzata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
