Vicino ad Alba c’è uno dei nuovi migliori bistrot d’Italia

Gamberorosso.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flessibilità, cucina ricercata senza esagerare, grande cantina. Ecco il Sorì di Valdieri, in provincia di Cuneo, che quest'anno conquista Tre Tavole del Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Vicino Alba C8217232 Nuovi