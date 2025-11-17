Vicino ad Alba c’è uno dei nuovi migliori bistrot d’Italia
Flessibilità, cucina ricercata senza esagerare, grande cantina. Ecco il Sorì di Valdieri, in provincia di Cuneo, che quest'anno conquista Tre Tavole del Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
