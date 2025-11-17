viaggi milano piace molto

Natale è da sempre sinonimo di viaggi. Le vacanze sono l'occasione perfetta per concedersi un po' di relax visitando mete che proprio in questo periodo dell'anno si trasformano grazie alla magica atmosfera natalizia. Il tutto è confermato anche dall'indagine del motore di ricerca di voli Jetcost. Stando ai dati raccolti, il 73% degli italiani ha intenzione di partire durante le vacanze di Natale. E novembre è un ottimo mese per effettuare le prenotazioni anche grazie ai prezzi leggermente più bassi (circa il 25%). Molti hanno già prenotato: il 47% del campione prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni; il 24% tra 3 e 5 giorni, il 15% per una settimana e l'11% tra gli 8 e i 15 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

