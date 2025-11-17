Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con Urbano della A24 dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra tangenziale e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare è proprio sul raccordo segnaliamo rallentamenti per in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino Ostiense e poi tra Ardeatina e Casilina rallentamenti anche in interna tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra Nomentana e prenesti ci portiamo sulla Roma Fiumicino code tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana in direzione del raccordo in uscita dall'anello cittadino rallentamenti su via Tiburtina 3 Setteville Tivoli Terme su via Casilina tra Tor Bella Monaca e Borghesiana su via Cristoforo Colombo tra Spinaceto via di Acilia e sulla via del mare fino a Vitinia usciamo dalla capitale per segnalare su via Pontina tra via dei rutuli Aprilia in direzione di Latina chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo tra turbata da oggi per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria entra in vigore un nuovo orario di esercizio con ultime partenze da capolinea Flaminio a Montebello rispettivamente alle 20:06 e alle 20:05 dal lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti e stituito un servizio bus navetta integrativo dalle 9 alle 14:20 Inoltre dopo la chiusura serale anticipata sono attivi bus sostitutivi il sabato le ultime partenze da Flaminio sono alle 22:50 e da Montebello alle 23:01 e la domenica e festivi da Flaminio alle 22:14 e da Montebello alle 22:49 tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto attuale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-11-2025 ore 18:10