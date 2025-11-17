Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-11-2025 ore 09 | 10
Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare un incidente che ha visto coinvolti più veicoli crea lunghi incolonnamenti dallo svincolo Aurelia Selva Candida sempre interna per traffico Ci sono all'altezza della galleria Appia tra Nomentana e l'allaccio con la Roma Teramo in esterna code svincolo con la Roma Fiumicino è più avanti si rallenta tra Laurentina e Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato da raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro su viadotto della Magliana Flaminia Salaria si sta in coda rispettivamente dal raccordo code anche Verso il raccordo sulla via Cristoforo Colombo all'altezza della classe sulla via Pontina sud della capitale Cod in entrata da Spinaceto infine il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo nella tratta urbana iniziati oggi lavori di rinnovo infrastruttura ferroviaria entra in vigore un nuovo orario di esercizio con le ultime partenze dei treni da capolinea di Flaminio Montebello rispettivamente alle ore 20:06 e 2005 dal lunedì al venerdì tutte le informazioni su questa notizia sempre sul nostro sito alla pagina dedicata è tutto Grazie per l'attenzione dalla sala e Marco ce lo fa più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
