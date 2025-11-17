Via Riva Reno torna alla città | è festa per il canale scoperto

È ufficiale. Sabato 29 novembre, a partire dalle 18, via Riva Reno sarà ufficialmente riconsegnata alla città con un Live Painting e una festa di strada per celebrare il Canale scoperto, realizzato al posto del parcheggio nell’ambito dei lavori del tram. Canale scoperto, luci e più verde: ecco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

