È ufficiale. Sabato 29 novembre, a partire dalle 18, via Riva Reno sarà ufficialmente riconsegnata alla città con un Live Painting e una festa di strada per celebrare il Canale scoperto, realizzato al posto del parcheggio nell’ambito dei lavori del tram. Canale scoperto, luci e più verde: ecco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Via Riva Reno torna alla città: è festa per il canale scoperto