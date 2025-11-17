Via Riva Reno torna alla città | è festa per il canale scoperto
È ufficiale. Sabato 29 novembre, a partire dalle 18, via Riva Reno sarà ufficialmente riconsegnata alla città con un Live Painting e una festa di strada per celebrare il Canale scoperto, realizzato al posto del parcheggio nell’ambito dei lavori del tram. Canale scoperto, luci e più verde: ecco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Zabaione RivaReno: la pienezza del tuorlo incontra il timbro aromatico del Marsala Vergine Soleras, dando vita a una crema setosa e persistente Un gusto essenziale negli ingredienti, preciso nelle scelte e generoso al palato: denso, vellutato, con un profu - facebook.com Vai su Facebook
Luci in San Felice per Natale. “Ma il bus non passa in Riva Reno” Vai su X
Via Riva di Reno, c'è la data per la riapertura della strada. Il Comune di Bologna: «Una performance artistico-musicale per celebrare il ritorno dell’acqua e dello spazio ... - L'appuntamento, per celebrare il canale scoperto nell'ambito dei lavori del tram, è in programma il 29 novembre ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
La performance musicale per l’inaugurazione della nuova via Riva Reno - musicale per celebrare il ritorno dell’acqua e dello spazio pubblico come elementi d ... Da ilrestodelcarlino.it
Tram, quando riapre via Riva Reno: c’è la data. Giochi d’acqua, pittura e musica per l’inaugurazione - Bologna, 17 novembre 2025 – Riapre <a href="https://www. Segnala msn.com