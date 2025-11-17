Verso Napoli-Atalanta la decisione di Conte | ecco chi sostituirà Anguissa
Il Napoli prepara la prossima sfida contro l’Atalanta con la speranza di poter mettere in campo non solo una prestazione positiva, ma anche una dimostrazione di compattezza a tutto l’ambiente azzurro. Tra i tifosi c’è preoccupazione dopo l’ultima giornata ed il forte chiacchiericcio mediatico, ma si spera che proprio da Antonio Conte possa partire un’operazione di svolta. Napoli-Atalanta, la decisione di Conte. A tenere banco in casa azzurra sono senza dubbio gli infortuni, ed ecco che l’allenatore azzurro dovrà fare di necessità virtù e studiare la migliore formazione possibile per provare a sorprendere la Dea che, tra l’altro, arriverà al Maradona per la prima volta con Palladino in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli vola verso un nuovo record: superare i 20 milioni di presenze nel 2025! - facebook.com Vai su Facebook
Napoli corre verso il futuro. A 250 metri dall’aeroporto di Capodichino, 150 operai stanno trasformando un sogno in realtà: una fermata della metro che sarà un capolavoro di architettura e arte moderna, con impianti di sicurezza all’avanguardia, scale elicoid Vai su X
Napoli-Atalanta, stop ai biglietti per i residenti in Lombardia: attesa la decisione definitiva del Casms - Atalanta si avvicina e nelle prossime ore è attesa la decisione del Casms riguardo la trasferta dei tifosi bergamaschi ... Lo riporta ilnapolista.it
Cari atalantini, scurdammoce ‘a trasferta: verso il divieto - 45) al “Maradona”, dispone la sospensione immediata della vendita dei tagliandi ai ... Da calcioatalanta.it
Napoli-Atalanta rinviata al CASMS! Sospesa la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia - Atalanta, prossima partita allo stadio Maradona in programma per sabato 22 novembre alle ore 20:45. Secondo msn.com