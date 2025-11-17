Veronica Gentili dà i voti alla casta e perde la faccia
Voti. Veronica Gentili nella rubrica Facce di casta sul Fatto Quotidiano: “L’ idea che si pretenda d’insegnare persino a chi è di religione o di cultura ebraica, quali siano le idee, le posture, gli atteggiamenti da tenere per essere considerati degli ebrei doc, o addirittura che li si costringa a giustificarsi di non essere dei traditori del proprio popolo semplicemente perché si permettono di esercitare il pensiero critico, non è solo ridicolo è anche profondamente irrispettoso ”. Complimenti per le concordanze fra “chi” e “li si costringa”, fra “idea” e “ridicolo” e “irrispettoso”, per la virgola fra soggetto e verbo dopo “ebraica”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Martedì 11 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il cantante Carl Brave. Nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, un’ulteriore testim - facebook.com Vai su Facebook
"veronica gentili" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Veronica Gentili dà i voti alla casta e perde la faccia - Titolo dal sito del Giorno: “Gian Mario Taricco, il trapiantato più longevo d’Italia: ‘Io, con cuore nuovo da 40 anni. Segnala ilfoglio.it
Veronica Gentili rompe il silenzio sul finale dell’Isola dei Famosi 2025 - Veronica Gentili rompe il silenzio sul finale dell’Isola dei Famosi 2025, commentando il ritorno del reality in televisione dove è stata affiancata alla conduzione da Simona Ventura. Come scrive dilei.it
Veronica Gentili compie 43 anni, la morte dei genitori, il "bacio" con Marco Travaglio, la lite con Vittorio Feltri. «La bellezza mi ha aiutato, poi serve avere anche altro» - Prima la morte della madre, Netta Vespignani, nel marzo 2021, poi la recente scomparsa del padre, l'avvocato Giuseppe Gentili, il ... Come scrive leggo.it