Voti. Veronica Gentili nella rubrica Facce di casta sul Fatto Quotidiano: “L’ idea che si pretenda d’insegnare persino a chi è di religione o di cultura ebraica, quali siano le idee, le posture, gli atteggiamenti da tenere per essere considerati degli ebrei doc, o addirittura che li si costringa a giustificarsi di non essere dei traditori del proprio popolo semplicemente perché si permettono di esercitare il pensiero critico, non è solo ridicolo è anche profondamente irrispettoso ”. Complimenti per le concordanze fra “chi” e “li si costringa”, fra “idea” e “ridicolo” e “irrispettoso”, per la virgola fra soggetto e verbo dopo “ebraica”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Veronica Gentili dà i voti alla casta e perde la faccia