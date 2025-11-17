Verdi patriota filantropo agricoltore approda al liceo Respighi la mostra
È stata inaugurata nei giorni scorsi, al piano terra della sede di via Nasolini del liceo Respighi, la mostra “Giuseppe Verdi – Patriota, filantropo, agricoltore”, realizzata da “Piacenza nel mondo”, la cui presidente Patrizia Bernelich ha partecipato al taglio del nastro insieme al curatore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giuseppe Verdi a Giuseppe Gallignani (1), Milano, 15 novembre 1891: Caro Gallignani, mi rincresce di non aver potuto assistere ai vostri concerti di musica sacra (2). So che sono ben riusciti e me ne rallegro. - Me ne rallegro principalmente per l'esecuzione d - facebook.com Vai su Facebook