Verdi patriota filantropo agricoltore approda al liceo Respighi la mostra

Ilpiacenza.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata nei giorni scorsi, al piano terra della sede di via Nasolini del liceo Respighi, la mostra “Giuseppe VerdiPatriota, filantropo, agricoltore”, realizzata da “Piacenza nel mondo”, la cui presidente Patrizia Bernelich ha partecipato al taglio del nastro insieme al curatore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

verdi patriota filantropo agricoltore approda al liceo respighi la mostra

© Ilpiacenza.it - "Verdi patriota, filantropo, agricoltore", approda al liceo Respighi la mostra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Verdi Patriota Filantropo Agricoltore