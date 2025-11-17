Ventura sul calcio di oggi | Questo calcio è noioso ecco quale squadra vedo favorita per il campionato

Inter News 24 Ventura proclama la squadra favorita per la corsa al primo posto! Le parole dell’ex CT della Nazionale azzurra! Il commento sul calcio di oggi. Giampiero Ventura ha rilasciato un’intervista al Quotidiano di Puglia, toccando temi cruciali sul calcio moderno e sulle dinamiche delle squadre italiane. L’ex allenatore della Nazionale ha espresso forti critiche verso il gioco attuale, considerandolo troppo prevedibile e poco emozionante. «Questo calcio non mi piace. È un calcio spesso e volentieri noioso, con giocate scontate, con l’uno contro uno, con una percentuale di tiri in porta bassissimo», ha dichiarato, riflettendo sul calo qualitativo che, secondo lui, sta segnando il calcio odierno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventura sul calcio di oggi: «Questo calcio è noioso, ecco quale squadra vedo favorita per il campionato»

Argomenti simili trattati di recente

I nostri pulcini ospiti a Cerreto! Stesso entusiasmo, nuova sfida! Sempre insieme, con lo spirito giusto e tanta voglia di divertirsi! #asdcesareventura #stargames #calcio #sport #divertimento #squadra - facebook.com Vai su Facebook

Ventura: “Questo calcio non mi piace, è noioso. Vedo l’Inter più forte, Chivu…” - Intervistato dal Quotidiano di Puglia, Giampiero Ventura ha toccato diversi argomenti a partire dalla qualità del calcio di oggi che si è abbassata rispetto al passato. Come scrive msn.com

Ventura: "Il Lecce è in crescita, merito di Di Francesco. Il calcio italiano è diventato noioso: non si tira più in porta" - Lo dice senza mezzi termini, con convinzione, con un po’ di amarezza, Giampiero Ventura, una straordinaria vita pallonara nel segno di ... Riporta quotidianodipuglia.it

Ventura: «Col Var, Maradona avrebbe segnato quattro gol a partita. Nazionale? Avrei dovuto riflettere prima di accettare» - Gian Piero Ventura, ex allenatore ed ex ct della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Ivan Zazzaroni. Riporta ilnapolista.it