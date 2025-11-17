Ventura ex CT della Nazionale ha affermato che | Inter? È la più forte Gasperini sorprende con la Roma

di Dario Bartolucci Ventura, ex allenatore e CT azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra favorita per la corsa scudetto: le parole. Intervenuto al Quotidiano di Puglia, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Giampiero Ventura, ha analizzato il momento della Serie A e ha parlato delle squadre che si contendono lo scudetto. Ventura ha fatto riferimento alla sconfitta del Napoli contro il Bologna, che ha generato discussioni interne: «La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma sono certo che Conte saprà raddrizzare la situazione». 🔗 Leggi su Internews24.com

