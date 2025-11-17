Veneto Nicola Sguera vince il concorso La casa di Elena con un racconto sul femminicidio

Tempo di lettura: < 1 minuto Nicola Sguera vince la VI edizione del concorso bandito da “La casa di Elena”, associazione no profit del terzo settore operante in Veneto, dal titolo: “La solitudine dell’anima: viaggio nella mente di un femminicida e di chi gli vive accanto”. Il concorso nasce dalla consapevolezza che la violenza contro le donne non può essere considerata un tema esclusivamente femminile, perché coinvolge anche gli uomini che quella violenza la pensano e la agiscono. Il racconto premiato, “Colpo d’ordinanza”, che sarà letto il 28 novembre presso il Circolo Ufficiali di Verona, narra di un uomo consumato dalla gelosia che uccide la moglie in un parcheggio deserto, e attende, con l’arma in mano, la fine che ha deciso per sé. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Veneto, Nicola Sguera vince il concorso “La casa di Elena” con un racconto sul femminicidio

