Varcare Palermo | storie e memorie delle porte palermitane
Una passeggiata raccontata dedicata alle antiche porte della città e alla loro funzione più profonda: quella di soglie, di dispositivi simbolici capaci di narrare la città attraverso i gesti del passare, dell’entrare e dell’uscire. L’itinerario, che da Porta Nuova conduce fino all’area di Piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
