Vampiri wrestler e poliziotti | il trailer di Night Patrol
Un nuovo film horror in arrivo su Shudder dopo un'anteprima che si è tenuta al Fantastic Fest. Ecco trailer e trama di Night Patrol. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
