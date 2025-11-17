Vagnozzi | l’obiettivo è di sostenere Sinner e aiutarlo a diventare il migliore nei prossimi 10 anni

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il trionfo dell’altoatesino alle Nitto Atp Finals 2025. «Siamo tutti contenti. Vincere in casa, questi tipi di match, è bellissimo. Dopo la sconfitta a Roma (agli Internazionali d’Italia, ndr), c’era un po’ di tensione per cercare di vincere questo incontro», ha esordito il tecnico marchigiano. Vagnozzi: «Cercheremo di aumentare l’arsenale di Jannik». Vagnozzi ha poi aggiunto: «Jannik non è il tipo che festeggia in maniera particolare e il fatto che si sia buttato per terra al termine della partita, penso che voglia dire qualcosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

