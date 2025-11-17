Vagnozzi | Abbiamo visto Jannik lottare è stato emozionante Ma sappiamo su cosa lavorare dopo questa vittoria

“Abbiamo visto Jannik lottare sempre con il giusto atteggiamento, con la giusta espressione. Ha sempre creduto in sé, anche nel secondo set quando era sotto di un break e non riusciva a cambiare l’inerzia del set”. Nelle parole di Simone Vagnozzi c’è tutto l’orgoglio del coach che ha visto Sinner trionfare alle Atp Finals proprio contro Carlos Alcaraz, proprio quel rivale che solo pochi mesi fa agli Us Open aveva minato alcune certezze del campione azzurro. “Siamo davvero felici della prestazione di Jannik”, ha sottolineato Vagnozzi, che ha parlato di “una partita davvero emozionante “. Ma, vale per Sinner e di conseguenza anche per il suo team, la testa è già proiettata al futuro e alla prossima sfida: “Penso che ci sia ancora qualcosa su cui lavorare anche dopo questa vittoria: la partita ha mostrato aspetti che possiamo cercare di migliorare “, ha detto Vagnozzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vagnozzi: “Abbiamo visto Jannik lottare, è stato emozionante. Ma sappiamo su cosa lavorare dopo questa vittoria”

