Usa Trump incontrerà Mamdani tycoon | Troveremo una soluzione per far funzionare New York vogliamo che tutto vada per il meglio

Ilgiornaleditalia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un portavoce di Mamdani ha commentato riferendosi alle parole del sindaco eletto della settimana precedente, quando aveva affermato di voler contattare la Casa Bianca "perché questa è una relazione che sarà fondamentale per il successo della città" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump incontrerà Mamdani, tycoon: "Troveremo una soluzione per far funzionare New York, vogliamo che tutto vada per il meglio"

