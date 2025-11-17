Usa Trump incontrerà Mamdani tycoon | Troveremo una soluzione per far funzionare New York vogliamo che tutto vada per il meglio

Un portavoce di Mamdani ha commentato riferendosi alle parole del sindaco eletto della settimana precedente, quando aveva affermato di voler contattare la Casa Bianca "perché questa è una relazione che sarà fondamentale per il successo della città" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump incontrerà Mamdani, tycoon: "Troveremo una soluzione per far funzionare New York, vogliamo che tutto vada per il meglio"

