Università di Parma | debutta lo sportello per scegliere il cane giusto
Ha debuttato oggi al Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie dell’Università di Parma lo Sportello di orientamento alla scelta consapevole di un cane, realizzato con fondi FAPE (Fondi di Ateneo per il Public Engagement) dall’Università con il partenariato del Comune di Parma, dell’Ordine dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
