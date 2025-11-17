Unifil bersagliati da fuoco israeliano in Sud Libano
La forza Onu di interposizione nel sud del Libano, Unifil, è stata fatta bersaglio di tiri da parte delle forze armate israeliane. Lo comunica la stessa Unifil con un post su X, in cui precisa che a sparare è stato un carro armato Merkava, da una posizione tenuta dall’Idf nel Libano del sud. Le forze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Unifil: bersagliati da fuoco israeliano nel sud del Libano Vai su X
Unifil: «Bersagliati da fuoco israeliano in Libano». Idf: scambiati soldati per sospetti. A Gaza City riprese ricerche ostaggi morti - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato su X che Israele non accetterà la creazione di uno Stato ... Segnala leggo.it
Libano, soldati Unifil bersagliati da Israele: “Hanno aperto il fuoco da un carro armato” - Le Idf hanno aperto il fuoco vicino a caschi blu Unifil nel Sud del Libano, sfiorandoli con colpi da un Merkava ... fanpage.it scrive
Unifil: «Bersagliati da fuoco israeliano in Libano». Idf: errore er il maltempo. A Gaza City riprese ricerche ostaggi morti - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato su X che Israele non accetterà la creazione di uno Stato ... Riporta ilgazzettino.it