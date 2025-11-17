Una statua per Sinner? Il sindaco di Sesto Pusteria | Orgogliosi di Jannik è una bella idea
(Adnkronos) – "Dove abbiamo seguito la finale delle Atp Finals di ieri? A Sesto, c’erano dei maxischermi nell’area sportiva, dove Sinner ha iniziato a giocare, e nel centro culturale del paese. Abbiamo festeggiato tantissimo, tanto che alcuni sono tornati a casa all’alba.”. Così il sindaco di Sesto Pusteria, paese che ha dato i natali a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
