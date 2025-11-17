Una notte al buio in centro contro il caro parcheggi | decisa la data della protesta dagli esercenti

Ilpescara.it | 17 nov 2025

Le associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) e il comitato Amici di Corso Vittorio lo avevano annunciato e lo faranno: la sera di martedì 18 novembre le luci delle vetrine delle attività commerciali e artigianali di corso Vittorio Emanuele II e di corso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

