Un romanzo dalla Costa dei Trabocchi per ascoltare il pianeta
Nelle stesse giornate in cui i capi di Stato discutono del futuro del pianeta, arriva in libreria un romanzo che interroga in profondità il nostro rapporto con la Terra. Nicolò Frasson firma Quello che sabbia e neve non dicono, un’opera intensa che intreccia vicende umane e ferite ambientali lungo la Costa dei Trabocchi. Il romanzo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
