Un gol che resta nel cuore | Lo Spezia saprà rifarsi

Lanazione.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantova-Spezia richiama al bellissimo gol di Massimiliano Guidetti firmato al Martelli, vent’anni fa: "Una bellissima vittoria per uno a zero, con un grandissimo gol che realizzai da quasi metà campo con un pallonetto. Tre punti che portarono entusiasmo e tranquillità per poi vincere la Coppa Italia. Speriamo che la storia si ripeta". Guidetti, lo Spezia continua ad annaspare nei bassifondi della classifica, sono 5 i punti che dividono la squadra bianca dalla salvezza diretta. "Non credo sia una situazione più complicata rispetto agli altri anni, sicuramente difficile perché in Serie B lottare per la salvezza è sempre complicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

