Umberto Catanzaro morto a Napoli due mesi dopo il raid 23enne colpito per errore nella vendetta del boss
Morto a Napoli il calciatore 23enne Umberto Catanzaro dopo l'agguato dello scorso settembre, il vero obbiettivo del raid non era lui. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggo. . Una giovane promessa del calcio. Attaccante esterno con il fiuto per il gol, forte tecnicamente e con un sinistro come pochi. Così il responsabile tecnico del Rione Terra Calcio, Luigi Testa, ricorda Umberto Catanzaro, il 23enne morto nella notte in seg - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, morto dopo due mesi Umberto Catanzaro: era rimasto ferito in agguato del 15 settembre Vai su X
La fidanzata di Umberto Catanzaro, morto dopo la sparatoria a Napoli: «È svenuto davanti ai miei occhi, non aveva mai litigato con nessuno» - Umberto Catanzaro, ventitreenne originario di Palermo e residente a Napoli, ... Secondo ilmattino.it
Umberto Catanzaro morto dopo 2 mesi in ospedale: il 22enne ferito per errore nella vendetta del boss - Dopo due mesi in Rianimazione è morto il 22enne ferito ai Quartieri Spagnoli: sarebbe stato colpito per errore durante un raid di un gruppo criminale ... Segnala fanpage.it
Spari per vendicare la diffusione di un video hard: Umberto Catanzaro, colpito per sbaglio, muore dopo due mesi di agonia - Secondo gli inquirenti, il raid fu organizzato dal padre della ragazza, ma i sicari avrebbero sbagliato bersaglio colpendo con colpi d’arma da fuoco la persona sbagliata ... Da today.it