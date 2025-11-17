Umberto Catanzaro morto a Napoli due mesi dopo il raid 23enne colpito per errore nella vendetta del boss

Morto a Napoli il calciatore 23enne Umberto Catanzaro dopo l'agguato dello scorso settembre, il vero obbiettivo del raid non era lui. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

