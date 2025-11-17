' Ultracinema Art Festival' al via la prima edizione | Settore intenso vorticoso sconfinato
Ferrara è pronta a vivere la prima edizione di ‘Ultracinema Art Festival’, dall'11 al 13 dicembre. Le proiezioni saranno presso la multisala Apollo. L'evento è ideato e diretto dal cineasta e scrittore Jonny Costantino, con l'aiuto di Alessio Di Clemente in qualità di direttore organizzativo. La. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
