Ufficio Tari il primo appuntamento disponibile? A settembre dell' anno prossimo
Credo che in una città civile e forse civilizzata è impensabile prenotare un appuntamento all’Ufficio Tari del Comune con prima data utile 18 settembre 2026! Un utente che voglia fare valere le proprie ragioni in tempi normali deve subire questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sportello TARI - Tassa Rifiuti Nelle giornate di: • MARTEDI' 18 NOVEMBRE • MARTEDI' 25 NOVEMBRE dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sarà attivo presso il Comune di Faedis - piano terra - ufficio TARI, lo sportello della NET per chiarimenti in merito alla - facebook.com Vai su Facebook
