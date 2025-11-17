Ufficio Tari il primo appuntamento disponibile? A settembre dell' anno prossimo

Credo che in una città civile e forse civilizzata è impensabile prenotare un appuntamento all’Ufficio Tari del Comune con prima data utile 18 settembre 2026! Un utente che voglia fare valere le proprie ragioni in tempi normali deve subire questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ufficio Tari, il primo appuntamento disponibile? "A settembre dell'anno prossimo" - Credo che in una città civile e forse civilizzata è impensabile prenotare un appuntamento all'Ufficio Tari del Comune con prima data utile 18 settembre 2026!

