Ucraina nuovi raid russi Zelensky da Macron per intesa su difesa aerea
(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Parigi oggi per formalizzare accordi con la Francia sulla difesa aerea. L'obiettivo primario è il potenziamento della capacità strategica a lungo termine delle forze armate ucraine nel contrastare l'aggressione della Russia.
#Ucraina , #Zelensky: al lavoro su nuovi negoziati e scambio di prigionieri con Mosca - facebook.com Vai su Facebook
Guerra in Ucraina, Zelensky: "Presto riceveremo nuovi sistemi di difesa aerea" #ucraina #russia #guerra #15novembre Vai su X
Ucraina, nuovi raid russi. Zelensky da Macron per intesa su difesa aerea - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Parigi oggi per formalizzare accordi con la Francia sulla difesa aerea. msn.com scrive
Ucraina, tre morti e 10 feriti in raid russi su Balakliya. Zelensky a Parigi - Zelensky oggi a Parigi per una “storica intesa” con Macron sulla difesa aerea ... Scrive ilsole24ore.com
Ucraina, raid russo nella regione di Kharkiv: morti e feriti, anche bimbi. Trump pronto a nuove sanzioni - Zelensky: “Mosca ha lanciato quasi mille droni e 980 bombe aeree guidate in una settimana”. Da fanpage.it