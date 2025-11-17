Ucraina | Italia nuovo pacchetto di aiuti a Kiev Sì del Consiglio supremo di difesa riunito da Mattarella al Quirinale

Firenzepost.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riunione fiume, durata oltre tre ore, che ribadisce - anche dopo i distinguo arrivati negli ultimi giorni dentro la maggioranza - in modo chiaro e netto la posizione dell'Italia sullo scacchiere internazionale. Sì del Consiglio Supremo di Difesa a un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

ucraina italia nuovo pacchetto di aiuti a kiev s236 del consiglio supremo di difesa riunito da mattarella al quirinale

© Firenzepost.it - Ucraina: Italia, nuovo pacchetto di aiuti a Kiev. Sì del Consiglio supremo di difesa riunito da Mattarella al Quirinale

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina italia nuovo pacchettoItalia, sostegno a Kiev (con nuovi aiuti) e sfida ai droni russi: tre ore di riunione del Consiglio supremo di difesa - L'Italia conferma il «pieno sostegno» all'Ucraina, tradotto anche nel dodicesimo pacchetto di aiuti militari (in arrivo) e nella «partecipazione alle iniziative di Ue ... Scrive msn.com

ucraina italia nuovo pacchettoUcraina, Tajani: "Nuovo pacchetto di aiuti dall'Italia a Kiev" - Lo afferma il ministro degli Esteri, a margine del Tavolo interistituzionale di coordinamento anticorruzione ... Segnala tg24.sky.it

ucraina italia nuovo pacchettoUcraina, Consiglio di Difesa: “Preoccupa accanimento Russia. Pieno sostegno dell’Italia con nuovi aiuti” - Il Consiglio osserva con preoccupazione l'accanimento della Russia nel perseguire, ad ogni costo, ... Da lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Italia Nuovo Pacchetto