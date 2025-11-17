Ucraina Consiglio supremo Difesa conferma pieno sostegno Italia
Roma, 17 nov. (askanews) – “Il Consiglio ha confermato il pieno sostegno italiano all’Ucraina nella difesa della sua libertà. In questo senso si inquadra il dodicesimo decreto di aiuti militari. Fondamentale rimane la partecipazione alle iniziative dell’Unione Europea e della NATO di sostegno a Kiev e il lavoro per la futura ricostruzione del Paese”. E’ quanto emerge dalla riunione del Consiglio supremo della Difesa che si è tenuta questo pomeriggio al Quirinale, presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
