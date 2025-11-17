Two of us | Beatles acoustic tribute
I Two of Us sono un trio acustico composto da Alfonso Romeo (voce, chitarra e piano), Gianni Orsini (voce e chitarra) e Sebastian Mannutza (basso, batteria) che propone i brani dei Beatles rivisitati in chiave acustica, spaziando dai primi dischi del 1962 fino alle canzoni del 1970, anno dello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Beatles – Anthology Music Collections: partecipa all'estrazione finale del cofanetto in formato 12 LP #StayRock - facebook.com Vai su Facebook
The Beatles – Anthology Music Collections Partecipa all'estrazione finale del cofanetto in formato 12 LP Vai su X