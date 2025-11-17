Tutte le contraddizioni del Brasile che la Cop30 non risolverà | la sfida contro povertà e crisi climatica frenata dalle scelte controverse in nome dell’export

Ilfattoquotidiano.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brasile che ospita la Conferenza delle Parti sul Clima ha molti volti e davanti ha diverse sfide che conducono a scelte controverse. È la determinazione delle comunità locali, l’arrivo davanti a Belém della Flotilla degli indigeni dell’Amazzonia, è la Cúpula dos Povos, il vertice dei popoli alternativo alla Cop 30, è la grande manifestazione con 40mila persone che attraversano la città chiedendo giustizia. Ma non bastano gli annunci sul fondo per le foreste tropicali per fare di questa la Cop delle foreste. Il Brasile è il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, che se la prende con i negazionisti (“Controllano gli algoritmi, seminano odio, diffondono paura”), ma è anche la sua difficoltà a staccarsi dalla produzione dei combustibili fossili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tutte le contraddizioni del brasile che la cop30 non risolver224 la sfida contro povert224 e crisi climatica frenata dalle scelte controverse in nome dell8217export

© Ilfattoquotidiano.it - Tutte le contraddizioni del Brasile (che la Cop30 non risolverà): la sfida contro povertà e crisi climatica frenata dalle scelte controverse in nome dell’export

News recenti che potrebbero piacerti

tutte contraddizioni brasile cop30COP30: Brasile, Sudafrica, India e Cina menano le danze diplomatiche. E (forse) funzionerà - Assenti (e avversari) gli Usa, debolissima la posizione dell'Europa, iniziano ora i grandi giochi diplomatici alla Conferenza sul Clima. huffingtonpost.it scrive

tutte contraddizioni brasile cop30COP30 in Brasile: cosa cambia davvero nella lotta al cambiamento climatico - Alla COP30 di Belém i popoli indigeni e i Paesi vulnerabili spingono per il phase- Come scrive ilbolive.unipd.it

tutte contraddizioni brasile cop30COP30: chi guida (e chi frena) la transizione - La COP30 in Brasile si apre in un clima di incertezza, con emissioni globali in crescita nonostante i progressi nell'intensità carbonica ... Come scrive ispionline.it

Cerca Video su questo argomento: Tutte Contraddizioni Brasile Cop30