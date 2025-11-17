Tutta la verità sulla manovra Riduzione fiscale investimenti per famiglie imprese e sanità | dalla parte degli italiani
I numeri parlano chiaro. A smentire le balle delle opposizioni sulla manovra di bilancio (che vale complessivamente 18,8 miliardi) arriva una grafica per slide di Fratelli d’Italia che riassume le principali misure adottate “dalla parte degli italiani”. Quattro le priorità su cui si concentrano le risorse: riduzione della pressione fiscale e sostegno al potere d’acquisto, famiglie e natalità, imprese e sanità. Riduzione della pressione fiscale. Al primo posto sta la revisione dell’Irpef. Ridotta dal 35% al 33% l’aliquota per i redditi compresi tra 28mila-50mila euro con un beneficio massimo di 440 euro l’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
