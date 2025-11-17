Tumore prostatico | i nuovi test e le cure che stanno cambiando la prognosi
Ogni anno in Italia migliaia di uomini ricevono una diagnosi di tumore alla prostata, una malattia silenziosa che colpisce principalmente gli over 50 e che rappresenta una delle principali sfide per la salute maschile. Fortunatamente, oggi è possibile individuarla precocemente grazie a strumenti. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È disponibile la registrazione del webinar "Diagnosi precoce del tumore prostatico. Nuovi metodi di indagine e diagnosi - Il ruolo di coordinamento fra medico di famiglia e lo specialista nella diagnosi e nello screening del carcinoma prostatico". https://yo - facebook.com Vai su Facebook
Tumore alla prostata, la diagnosi precoce salva la vita nel 90% dei casi - In Italia un uomo ogni 9 riceve una diagnosi di tumore alla prostata nel corso della vita. Scrive ansa.it
Tumore alla prostata: colpito un uomo su nove ma la guarigione è possibile al 90% - Dal 15 al 30 novembre 2025, visite urologiche gratuite e attività divulgative su tutto il territorio nazionale con la campagna Nastro Blu 2025 ... Segnala ilsole24ore.com
Tumore alla prostata. L’esperienza dell’Aor San Carlo sullo screening al Tavolo Multiregionale della Fondazione Onda - L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza è stata invitata a partecipare al Tavolo interregionale sul tema “Tumore della prostata e Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea. Lo riporta quotidianosanita.it