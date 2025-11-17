2025-11-16 19:28:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “ I migliori portieri in circolazione? Per me sono 3: Donnarumma, Martinez e Courtois “. A dirlo, nel corso del programma “Dribbling” su Rai 2, è stato Gianluca Pagliuca, uno che di portieri se ne intende. “ Tra gli italiani c’è qualche ragazzo, come Caprile che ho visto che sta facendo molto bene. Adesso è all’inizio, l’anno scorso ha fatto un altro campionato di Serie A e lo voglio vedere per bene, ha fatto sicuramente delle ottime partite. C’è Carnesecchi che non è male, Di Gregorio . I portieri degli anni ’90 però erano un’altra roba “, ha aggiunto l’ex numero 1 della Nazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Conte, cosa voleva per il Napoli e il suo futuro. Non sembrava una sua squadra!”