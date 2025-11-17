Trump | Vicenda Epstein è una bufala e un problema dei Democratici
La vicenda Epstein è una “bufala” e un “problema dei Democratici”. Lo ha ripetuto Donald Trump, rispondendo alle domande dei cronisti nello Studio Ovale. Il presidente ha poi confermato la sua nuova posizione sulla pubblicazione dei file ancora secretati riguardanti l’ex finanziere pedofilo. “Possono fare quello che vogliono, che li guardino tutti”, ha detto. Ma la vicenda, ha aggiunto, “non deve distrarre dai grandi successi del Partito repubblicano” e dal fatto che “i Democratici sono responsabili dello shutdown”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il video, diventato virale, racconta il dolore e la storia delle vittime di Jeffrey Epstein. Coinvolto nella vicenda anche Donald Trump - facebook.com Vai su Facebook
Lo scandalo scoppiato in #Ucraina è molto importante non solo per l’enormità delle cifre in gioco, ma per le sue ricadute politiche. Attenzione, la vicenda è gravissima perché il principale indagato per corruzione - e parliamo di decine di milioni di euro - è l Vai su X
Trump tra feste, mail e scandali: cosa rischia davvero nel caso Epstein - Ogni giorno i giornali e i notiziari di tutto il mondo sono invasi dalle novità che arrivano dagli Stati Uniti d'America a proposito dello scandalo Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel ... Segnala today.it
Caso Epstein, Trump: "Non so nulla delle email. Con lui pessimi rapporti per anni" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Trump: 'Non so nulla delle email. Secondo tg24.sky.it
Trump: Caso Epstein è vicenda noiosa, non capisco interesse. Pubblicheremo tutti file credibili - “Non riesco a spiegarmi come la vicenda di Jeffrey Epstein possa interessare qualcuno. Scrive ilgiornale.it