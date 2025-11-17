Trump spiazza tutti sui file Epstein Bufala democratica c' è il sì alla pubblicazione

Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito una "bufala democratica". "I repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei file di Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere, ed è tempo di voltare pagina con questa bufala democratica perpetrata dai lunatici della sinistra radicale per distogliere l'attenzione dal grande successo del Partito Repubblicano, inclusa la nostra recente vittoria sullo 'shutdown' democratico", ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth Social. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump spiazza tutti sui file Epstein. “Bufala democratica”, c'è il sì alla pubblicazione

