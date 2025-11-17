Non solo il Venezuela, davanti alle cui coste staziona una portaerei nucleare statunitense. Donald Trump, con l’alibi della lotta al traffico di droga, apre alla possibilità di colpire anche il Messico e la Colombia. Dallo Studio Ovale, parlando con i giornalisti, il presidente ha moltiplicato le minacce di intervento, lasciando intendere che ogni opzione è sul tavolo pur di mostrare fermezza sul fronte della sicurezza. Interpellato sull’ipotesi di raid oltreconfine per fermare i cartelli, ha risposto senza esitazioni: “Per me va bene. Qualunque cosa sia necessaria per fermare il traffico di droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Raid sul Messico per fermare il narcotraffico? Per me va bene”. E sul Venezuela: “Parlerò con Maduro”