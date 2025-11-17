Trump | Raid sul Messico per fermare il narcotraffico? Per me va bene E sul Venezuela | Parlerò con Maduro
Non solo il Venezuela, davanti alle cui coste staziona una portaerei nucleare statunitense. Donald Trump, con l’alibi della lotta al traffico di droga, apre alla possibilità di colpire anche il Messico e la Colombia. Dallo Studio Ovale, parlando con i giornalisti, il presidente ha moltiplicato le minacce di intervento, lasciando intendere che ogni opzione è sul tavolo pur di mostrare fermezza sul fronte della sicurezza. Interpellato sull’ipotesi di raid oltreconfine per fermare i cartelli, ha risposto senza esitazioni: “Per me va bene. Qualunque cosa sia necessaria per fermare il traffico di droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Le ambizioni di JB Pritzker, il governatore che sfida Trump e pure i dem troppo timidi. Miliardario e popolare, rassicurante e radicale, il governatore dell'Illinois ha fatto sentire la sua voce contro i raid anti-immigrazione del presidente americano. Di Vai su X
La guerra in #Ucraina con la battaglia di #Pokrovsk: le forze di #Kyiv provano a resistere all’assalto dei russi, mentre non si fermano i raid incrociati. E #Trump, dall’America, torna a parlare dei test nucleari, in botta e risposta con #Putin. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com Vai su Facebook
Trump, 'attacchi in Messico contro traffico droga? Per me ok' - "Per me va bene": Donald Trump ha risposto così nello Studio Ovale ai reporter che gli chiedevano se lancerebbe attacchi contro il Messico per fermare la droga. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
“Disgusto e preoccupazione”, Messico in allerta dopo i raid contro le “navi-narcos” - Condanna internazionale per le operazioni militari di Washington in acque latinoamericane e preoccupazione nella regione - Scrive rsi.ch
Messico: avamposto forzato del Nord America? - Sia Sheinbaum che i grandi imprenditori messicani sanno che devono cedere più che pretendere rispetto a Trump. Secondo ispionline.it