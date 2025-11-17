Trump cambia strategia su caso Epstein e invita i repubblicani a votare per pubblicazione documenti | Nulla da nascondere - VIDEO

Trump cambia strategia sul caso Epstein e invita i repubblicani a votare per la pubblicazione dei documenti e a tornare ad occuparsi di economia Donald Trump, dopo giorni di tensione interna al fronte conservatore, invita apertamente i repubblicani a sostenere la pubblicazione degli Epstein F. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump cambia strategia su caso Epstein e invita i repubblicani a votare per pubblicazione documenti: “Nulla da nascondere” - VIDEO

