Trump cambia strategia su caso Epstein e invita i repubblicani a votare per pubblicazione documenti | Nulla da nascondere - VIDEO
Trump cambia strategia sul caso Epstein e invita i repubblicani a votare per la pubblicazione dei documenti e a tornare ad occuparsi di economia Donald Trump, dopo giorni di tensione interna al fronte conservatore, invita apertamente i repubblicani a sostenere la pubblicazione degli Epstein F. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
A New York cambia la storia: Zohran Mamdani è il nuovo sindaco, il primo musulmano alla guida della metropoli. Dalla musica alla politica, dal rap all'impegno sociale, fino allo scontro con Donald Trump: un'alba politica che accende il dibattito in America.
Usa, Trump spiazza tutti sul caso Epstein. "Bufala democratica", dice sì alla pubblicazione dei file - Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito ...
Caso Epstein, Trump cambia strategia: "Pubblicate tutto, nulla da nascondere" - La decisione di Trump sul caso Epstein: il tycoon ha cambiato strategia invitando i repubblicani a votare per la pubblicazione dei file.
Epstein-málið, Trump og birting skjala: „Við höfum ekkert að fela" - Ákvörðun dags Trump arriva in un contesto di crescenti divisioni all'interno del Partito Repubblicano, con alcuni esponenti critici nei confronti della sua gestione della vicenda Epstein.