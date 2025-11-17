Trump cambia idea sul caso Epstein per paura di perdere voti al Congresso
Donald Trump, dopo mesi di ambiguità, si è dichiarato favorevole a rendere pubblici tutti i documenti in possesso del Dipartimento di Giustizia riguardanti il caso Jeffrey Epstein: su Truth, il social di sua proprietà, nella serata di domenica ha scritto di “non avere nulla da nascondere”. Il cambio di posizione arriva nel momento in cui la Camera è pronta a votare una mozione per costringere l’amministrazione a rilasciare i documenti, presentata congiuntamente dal repubblicano Thomas Massie e dal democratico Ro Khanna: secondo fonti ottenute da POLITICO, il presidente avrebbe rischiato di perdere più di cento deputati, e per questo avrebbe preferito dichiararsi favorevole alla richiesta di trasparenza giunta dal Congresso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
