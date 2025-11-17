Trump apre agli attacchi in Messico contro il traffico di droga | Per me ok Escalation pericolosa

. Le parole pronunciate dall’ex Presidente Donald Trump nello Studio Ovale hanno riacceso un dibattito acceso e profondamente controverso sulla sua potenziale politica estera, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i vicini meridionali degli Stati Uniti. Interrogato dai giornalisti sulla possibilità di lanciare attacchi militari o incursioni offensive sul territorio messicano con l’obiettivo specifico di arginare e fermare il flusso incessante di sostanze stupefacenti che attraversano il confine, la risposta di Trump è stata concisa, ma estremamente significativa: “Per me va bene”. Questa dichiarazione non è un’affermazione definitiva di un piano d’azione, ma rappresenta un’indicazione politica di una disponibilità all’uso della forza su suolo straniero che ha immediatamente generato scalpore e preoccupazione sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

