Trovata morta in casa a Napoli mercoledì l’autopsia sul corpo della 51enne

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata fissata per mercoledì prossimo l’autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata morta nel pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione di piazza Sant’Alfonso, alla periferia nord di Napoli. Si tratta, secondo gli investigatori, di un esame dirimente, destinato a fare luce sulla natura della ferita che le è stata riscontrata alla testa. La Squadra Mobile della Questura partenopea, coordinata dalla Procura (pm Antonella Serio, procuratore aggiunto Raffaello Falcone) tiene in piedi, infatti, l’ipotesi incidente accanto a quella del femminicidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

