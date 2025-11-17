Trovata morta in casa a Napoli mercoledì l’autopsia sul corpo della 51enne
Tempo di lettura: < 1 minuto È stata fissata per mercoledì prossimo l’autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata morta nel pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione di piazza Sant’Alfonso, alla periferia nord di Napoli. Si tratta, secondo gli investigatori, di un esame dirimente, destinato a fare luce sulla natura della ferita che le è stata riscontrata alla testa. La Squadra Mobile della Questura partenopea, coordinata dalla Procura (pm Antonella Serio, procuratore aggiunto Raffaello Falcone) tiene in piedi, infatti, l’ipotesi incidente accanto a quella del femminicidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Donna trovata morta in casa a Napoli, il giallo della serratura debole: «Poteva entrare chiunque» - facebook.com Vai su Facebook
Una #donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a #Mesenzana, in provincia di #Varese colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l'anziana non c'era Vai su X
Fissata l’autopsia per Nunzia Cappitelli, trovata morta in casa a Napoli con una ferita alla testa - Mercoledì l'autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne di Piscinola trovata morta nella sua abitazione venerdì scorso; tra le ipotesi anche quella ... Secondo fanpage.it
Napoli, Nunzia Cappitelli trovata morta in casa: disposta l'autopsia - L'esame autoptico sulla salma di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata morta nel pomeriggio di ... Da msn.com
Donna trovata morta in casa a Napoli, il giallo della serratura debole: «Poteva entrare chiunque» - Due piste investigative e una corsa contro il tempo per risalire alle effettive cause del decesso di Nunzia Cappitelli, la casalinga ... Secondo ilmattino.it