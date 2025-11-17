Trentodoc la firma del Trentino nel mondo delle grandi bollicine
C'è un suono che in Trentino racconta meglio di altri la sua identità: quello del tappo di una bottiglia di Trentodoc. Le bollicine di montagna sono oggi uno dei simboli più riconosciuti dell'eccellenza italiana, ma la loro storia nasce da una visione, più che da un territorio. Fu Giulio Ferrari, all'inizio del Novecento, a credere che anche tra le Dolomiti si potessero produrre spumanti di qualità pari a quelli francesi. Scelse la fermentazione in bottiglia, il metodo classico, e dimostrò che altitudine, escursioni termiche e terreni calcarei potevano dare risultati straordinari. Da allora, il Trentodoc è diventato un nome, un marchio e una cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
