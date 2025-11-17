Tredicenne travolto e ucciso da un' auto conducente condannato a un anno e quattro mesi | Questa non è giustizia

“Patteggiare una pena così bassa dopo aver ucciso un ragazzino è un doloroso colpo al nostro cuore. La vita di nostro figlio non può valere così poco”. È l’amaro commento dei genitori di Emanuel Di Lella, il 13enne che nell’agosto 2024 morì a seguito di un incidente stradale nel Foggiano, causato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tredicenne travolto e ucciso da un'auto, conducente condannato a un anno e quattro mesi: "Questa non è giustizia"

Argomenti simili trattati di recente

Paura in strada, dirigente della Federciclismo travolto da un’auto L’urto ha sbalzato sull’asfalto l’uomo che si trovava in sella alla sua bici - facebook.com Vai su Facebook

Travolto e ucciso da auto pirata. Alla guida un imprenditore . Domani i funerali a Terontola - Era lui l’uomo al volante dell’auto che ha investito e ucciso Donato De Carlo e il suo cane lungo la strada regionale 71, a Terontola. Si legge su lanazione.it

Travolto e ucciso da auto pirata. Oggi in procura l’imprenditore racconterà la sua versione - L’uomo, difeso Piero Melani Graverini potrà avvalersi della facoltà di non rispondere . Come scrive lanazione.it

Martin Pattaro travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: spunta una staccionata sul luogo dell'incidente - CASTELFRANCO A due mesi e mezzo dalla morte di Martin Pattaro, quindicenne di Trebaseleghe, nato a Castelfranco e studente dell’istituto castellano Rosselli, la famiglia continua ... Secondo ilgazzettino.it