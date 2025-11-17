Treasury USA cauti aspettando dati lavoro e decisioni Fed

Il mercato obbligazionario USA continua a evidenziare cautela, in vista della tornata di dati macroeconomic i che uscirà questa e nelle prossime settimane, per offrire un quadro più certo ai membri del FOMC, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, e dare un supporto ad altri possibili interventi sui tassi o rinviarli al 2026. Occhio ai dati macroeconomici. La fine dello shutdown ha dato il via alle attività governative, che porteranno alla pubblicazione di tutti i dati macroeconomici mancanti, essendo durato il blocco oltre 40 giorni. Le Agenzie governative inizieranno a pubblicare dati chiave come quelli del mercato del lavoro e l’inflazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Treasury USA cauti aspettando dati lavoro e decisioni Fed

