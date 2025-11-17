Trattore precipita in un burrone due morti e un ferito nel Crotonese

(Adnkronos) – Un trattore con a bordo quattro persone è precipitato, quest'oggi, in un profondo burrone in un'area agricola impervia tra i Comuni di Pallagorio e Casabona, nel Crotonese. Il bilancio dell'incidente è di due morti e un ferito, mentre la quarta persona non risulta coinvolta in quanto sarebbe riuscita ad abbandonare il mezzo prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

