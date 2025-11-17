Trattore precipita in un burrone due morti e un ferito nel Crotonese

Periodicodaily.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un trattore con a bordo quattro persone è precipitato, quest'oggi, in un profondo burrone in un'area agricola impervia tra i Comuni di Pallagorio e Casabona, nel Crotonese. Il bilancio dell'incidente è di due morti e un ferito, mentre la quarta persona non risulta coinvolta in quanto sarebbe riuscita ad abbandonare il mezzo prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

trattore precipita burrone dueTrattore precipita in un burrone, due morti e un ferito nel Crotonese - Un trattore con a bordo quattro persone è precipitato, quest'oggi, in un profondo burrone in un'area agricola impervia tra i Comuni di Pallagorio e Casabona, nel Crotonese. adnkronos.com scrive

trattore precipita burrone dueTrattore precipita in un burrone, drammatico bilancio del Crotonese: 2 morti e un ferito – FOTO E VIDEO - Questo è il bilancio di un incidente in cui è stato coinvolto un trattore, su cui erano presenti 4 persone, in un’area agricola impervia, posta tra il comune di Pallagor ... Segnala corrieredellacalabria.it

trattore precipita burrone dueTrattore nel burrone, morto anche uno dei due operai - É morto uno dei due operai di nazionalità pakistana che viaggiava sul trattore precipitato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trattore Precipita Burrone Due