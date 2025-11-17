Tragedia nel centro storico di Ceccano Ezio Cretaro muore dopo essere caduto da un' impalcatura

Dramma nel primo pomeriggio di oggi in via Madonna della Pace, nel cuore del centro storico di Ceccano, a pochi passi dall’ufficio postale e da diverse attività commerciali. L'operaio di 66 anni Ezio Cretaro, originario di Veroli, è precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato in alcuni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

tragedia nel centro storico di ceccano ezio cretaro muore dopo essere caduto da un impalcatura

© Frosinonetoday.it - Tragedia nel centro storico di Ceccano, Ezio Cretaro muore dopo essere caduto da un'impalcatura

