Tragedia nel centro storico di Ceccano Ezio Cretaro muore dopo essere caduto da un' impalcatura
Dramma nel primo pomeriggio di oggi in via Madonna della Pace, nel cuore del centro storico di Ceccano, a pochi passi dall’ufficio postale e da diverse attività commerciali. L'operaio di 66 anni Ezio Cretaro, originario di Veroli, è precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato in alcuni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altre letture consigliate
Tragedia a Grosseto: in un appartamento in centro città un 37enne si è tolto la vita impiccandosi. A trovarlo, secondo quanto appreso, è stato l'ufficiale giudiziario che stamani si era presentato a casa dell'uomo per eseguire lo sfratto che gli era stato notificat - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a #Grosseto, in un appartamento in centro città. Un 37enne si è tolto la vita. A trovarlo è stato l'ufficiale giudiziario che stamani si era presentato a casa dell'uomo per eseguire lo sfratto che gli era stato notificato. Vai su X
Tragedia sul lavoro a Ceccano: operaio di 66 anni muore cadendo da un'impalcatura - L'uomo, originario di Veroli, stava svolgendo alcuni lavori in una palazzina del centro storico. Si legge su rainews.it
Ezio Cretaro, morto in cantiere a 66 anni. Il volo da dal quarto piano in centro a Ceccano: indagini sulla dinamica - Ezio Cretaro, 66 anni, operaio di Veroli, è morto sul colpo dopo una caduta dal ponteggio, alto 20 metri, di un cantiere in ... Riporta ilmessaggero.it
Ceccano, operaio 66enne cade da un ponteggio e muore - Sindacati chiedono più controlli, sicurezza nei cantieri e riattivazione del tavolo interistituzionale. Secondo ilquotidianodellazio.it