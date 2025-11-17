Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore in uscita dalla capitale sulle principali strade consolari e sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ci sono i tratti da Portonaccio il raccordo anulare tu lo stesso raccordo anulare code Prato in carreggiata interna tra Cassia bis e se l'aria proseguendo tra Nomentana e Prenestina code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la manina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni ci sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria e centro per consentire l'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della metro C modifiche alla viabilità nell'area di Piazza Venezia attenzione alla segnaletica e da oggi è fino al 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa Subaugusta Attiva una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà proseguono i lavori di notte al ponte industria chiuso in fascia oraria 22 sei fino al 20 novembre il divieto interessa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della riva Ostiense con deroghe per i residenti ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2025 ore 18:30