Traffico Lazio del 17-11-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio trovati sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino e via Sant'Alessandro Centrale del Latte mentre in in te ma si procede a rilento tra la Bufalotta Tiburtina e di seguito tra La Romanina è la via Appia incolonnamenti per traffico intenso in entrata a Roma sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-teramo prudenza il vento che soffia forte sulla A12 Roma Civitavecchia in provincia di Viterbo sulla statale 1 via Aurelia è chiusa la corsia di marcia tra Pescia Romana e Montalto di Castro per lavori sulla carreggiata Sud possibile la formazione di rallentamenti Vi ricordo che dal 15 novembre su Molte strade e autostrade territorio nazionale e della regione Lazio è scattato l'obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o muniti di catene a bordo disposizione ad essere in vigore fino al 15 di aprile ed è valida a prescindere dalle condizioni del tempo da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura dell'Arci in collaborazione Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
