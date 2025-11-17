Traffico Lazio del 17-11-2025 ore 09 | 30

Romadailynews.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

luce verde Lazio trovati sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino e via Sant'Alessandro Centrale del Latte mentre in in te ma si procede a rilento tra la Bufalotta Tiburtina e di seguito tra La Romanina è la via Appia incolonnamenti per traffico intenso in entrata a Roma sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-teramo prudenza il vento che soffia forte sulla A12 Roma Civitavecchia in provincia di Viterbo sulla statale 1 via Aurelia è chiusa la corsia di marcia tra Pescia Romana e Montalto di Castro per lavori sulla carreggiata Sud possibile la formazione di rallentamenti Vi ricordo che dal 15 novembre su Molte strade e autostrade territorio nazionale e della regione Lazio è scattato l'obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o muniti di catene a bordo disposizione ad essere in vigore fino al 15 di aprile ed è valida a prescindere dalle condizioni del tempo da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura dell'Arci in collaborazione Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 17 11 2025 ore 09 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-11-2025 ore 09:30

Leggi anche questi approfondimenti

traffico lazio 17 11Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-11-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento sulla carreggiata interna del grande ... Si legge su romadailynews.it

traffico lazio 17 11Traffico Lazio del 16-11-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente Ci sono code sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni verso Roma coinvolti ... Come scrive romadailynews.it

traffico lazio 17 11Bordighera, meno traffico nel paese alto, la Ztl in via Circonvallazione estesa anche al primo tratto - L’assessore Rodà: “Erano troppi i veicoli che rimanevano bloccati all’intersezione con via Al Capo” ... Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Lazio 17 11